ECB verlaagt opnieuw groeiverwachting economie eurozone

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt opnieuw de groeiverwachting voor de economie van de eurozone door de hoge inflatie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale bank in Frankfurt rekent voor dit jaar nu op een groei van 0,8 procent. In maart werd nog op 0,9 procent gerekend, toen er ook al een neerwaartse bijstelling was.

Voor 2027 voorziet de ECB nu een groei van 1,2 procent, van een in maart voorspelde 1,3 procent.

Verder zal de inflatie in het eurogebied volgens de ECB dit jaar uitkomen op gemiddeld 3 procent. Dat was eerder 2,6 procent. Voor volgend jaar wordt door de centrale bank gerekend op een inflatie van gemiddeld 2,3 procent. Hier werd in maart op 2 procent gerekend.

De centrale bank in Frankfurt zegt dat de vooruitzichten erg onzeker zijn, met risico's op een nog zwakkere groei en hogere inflatie. De volledige impact van de oorlog in het Midden-Oosten zal afhangen van de duur en intensiteit van de energieschok door het conflict en de indirecte gevolgen daarvan, aldus de ECB.