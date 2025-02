Econoom betwijfelt of markt VS aantrekkelijk blijft voor Europa

AMSTERDAM (ANP) - ING-econoom Bert Colijn vraagt zich af hoe aantrekkelijk de Amerikaanse markt voor Europese bedrijven blijft onder president Donald Trump. Dat schrijft hij in een analyse van de eerste weken met de nieuwe Amerikaanse president.

"De druk op de vrijhandel neemt verder toe onder Trump, ook nu heffingen op Mexico en Canada uitgesteld zijn. Voor Europese bedrijven betekent dit meer onzekerheid en een vraag hoe belangrijk de VS voor ze is", aldus Colijn, die ook opmerkt dat het nieuws uit de VS de laatste tijd nauwelijks bij te houden is.

Zelfs al groeien de VS de komende tijd harder dan de EU en al is de goedkopere euro een concurrentievoordeel, is de Amerikaanse markt volgens de deskundige omgeven door onzekerheid. "Je zou zelfs kunnen zeggen dat het voor kleinere Europese bedrijven met weinig bestaande business in de VS rationeel wordt om de VS te mijden als potentiële groeimarkt als de onzekerheid over handelsbarrières aanhoudt."

Brexit

Colijn vindt dat de situatie doet denken aan de Brexit. "Na het referendum gaven veel Europese bedrijven aan hun aandacht qua groeimarkten naar andere plekken te verleggen omdat ze niet zeker waren hoe de handelsbarrières tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zich zouden ontwikkelen."

Volgens de econoom is het aandeel van de eurozone in de export naar het VK gedaald van 13,5 procent in 2016 tot 10 procent in 2023. "Geen dramatische schok, maar wel een teken dat het VK een minder relevante markt voor Europese bedrijven is geworden."