Egypte loopt 7 miljard dollar mis door onrust Rode Zee

CAÏRO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De verstoringen in de Rode Zee hebben Egypte dit jaar ongeveer 7 miljard dollar (ruim 6,7 miljard euro) aan inkomsten uit de scheepvaart door het Suezkanaal gekost. Dat meldde de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi donderdag.

De inkomsten van Egypte uit het Suezkanaal zijn met meer dan 60 procent gedaald vergeleken met 2023, meldde de president in een verklaring. Daarbij gaf hij geen verdere details. Het Suezkanaal is een belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië en een belangrijke inkomstenbron voor Egypte.

Houthi-rebellen uit Jemen vallen sinds eind vorig jaar schepen aan in de Rode Zee. Veel rederijen hebben daarom besloten de Rode Zee te mijden en om te varen via Kaap de Goede Hoop, in Zuid-Afrika. Dit heeft wereldwijd geleid tot verstoringen, vertraagde leveringen en hogere kosten.