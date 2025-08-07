Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

Hij kreeg een oeuvreprijs, stond in de schijnwerpers en sprak over voetbal . Maar de meest indrukwekkende woorden van Ronald Koeman gingen donderdagavond niet over het spel, maar over zijn vrouw Bartina. De bondscoach van Oranje gaf bij SBS6-talkshow De Oranjezomer een zeldzaam en emotioneel inkijkje in zijn privéleven.

Koeman mocht donderdag de Eredivisie-oeuvreprijs in ontvangst nemen en droeg de prijs op aan Bartina, die al jaren ernstig ziek is. “Het gaat redelijk”, begon Koeman toen presentatrice Hélène Hendriks naar haar vroeg. “Heel kort gezegd heeft Bartina chronisch borstkanker . Dat is begonnen in 2010 en teruggekomen in 2018 en 2023. Ze is nog steeds volop in behandeling. Dat wil zeggen: om de drie weken. Dan zijn er momenten dat het minder gaat en dat ze bijverschijnselen krijgt. Dat is moeilijk voor het hele gezin, voor de kinderen, voor mij en voor de kleinkinderen.”

Enorm afgevallen

Toch probeert de familie zo normaal mogelijk te leven. “Ze is enorm afgevallen, maar mentaal enorm sterk. Daar leven wij in mee”, zegt Koeman. Zo kon Bartina aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Tijdens een vakantie eerder dit jaar op Mallorca ging het niet goed met haar.

Koeman laat weten dat hij zijn werk als bondscoach goed kan combineren met zijn privésituatie. “Het is niet elke dag dat ik op het veld moet staan of bezig ben. Dan heb ik tussendoor veel tijd om met elkaar om te gaan en er voor haar te zijn. Dat is mooi en belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om.”

Vertrouwen in behandelplan

Op het EK van 2024 ging het slecht met Bartina, maar dat bleef toen bewust privé. "Iedereen van de familie was er (in Duitsland, red.), maar zij lag in het ziekenhuis. Dat hebben we altijd verborgen gehouden, zijn ook geen mensen die daar mee te koop lopen. Alleen mensen dicht om ons heen wisten wat de situatie was."

De Koemans hebben veel vertrouwen in het huidige behandelplan van Bartina. "Wat ze heeft is goed behandelbaar. En als deze is uitgewerkt, liggen er nog meer plannen op tafel." Dus gaat Koeman 'gewoon' door met zijn werk als bondscoach richting het WK. "Als het uiteindelijk wel zover komt, dan is het logisch dat ik daar voor kies (voor Bartina, red.)."