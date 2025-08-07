Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

Je denkt bij superfoods meteen aan exotische poedertjes of gojibessen in je groene smoothie. Grote kans dat de druif niet eens in je opkomt. Toch blijkt precies die alledaagse vrucht misschien wel een van de meest onderschatte gezondheidsboosters te zijn.

Wetenschappers ontdekten in druiven meer dan 1600 actieve plantaardige stoffen. Die hebben stuk voor stuk invloed op cruciale processen in je lichaam: van je hart en hersenen tot je darmen, huid en zelfs je genen. Best indrukwekkend voor zo’n klein vruchtje.

Hoewel superfood geen officiële wetenschappelijke status heeft, gebruiken we het woord vaak voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan antioxidanten en gezonde bioactieve stoffen. Denk aan gojibessen of chiazaad. Maar volgens onderzoekers in het Journal of Agriculture and Food Chemistry is het de hoogste tijd dat ook de druif in dat rijtje wordt geplaatst.

Druiven zijn namelijk een bom van polyfenolen, krachtige plantaardige stoffen met ontstekingsremmende, celbeschermende en verouderingsremmende eigenschappen. Denk aan flavonoïden, anthocyanidinen, catechinen en het bekende resveratrol dat je ook terugvindt in rode wijn. En nee, dat betekent helaas niet dat wijn automatisch gezond is.

Uit tientallen studies blijkt dat druiven bijdragen aan een gezond hart, sterkere bloedvaten, een betere cholesterolbalans, mentale scherpte, bescherming tegen UV-schade en een gezondere darmflora. Sommige stoffen beïnvloeden zelfs de genexpressie, waardoor je cellen zich letterlijk gezonder gaan gedragen.

En dat alles zonder ingewikkelde recepten. Een trosje druiven per dag – zo’n 150 tot 250 gram – is al genoeg.