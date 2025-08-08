ECONOMIE
Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

Beroemd
door Désirée du Roy
vrijdag, 08 augustus 2025 om 11:09
bijgewerkt om vrijdag, 08 augustus 2025 om 11:35
Het is al dagen talk of the town: de videoclip van Vieze Jack waarin goochelaar Steven Kazàn en Jamie Kames een rol speelden werd werkelijkheid. Hun huwelijk sneuvelde en Jamie ging ervandoor met Vieze Jack. Wie de clipjes van de carnavalsartiest bekijkt, kan zich daar weinig bij voorstellen, want Vieze Jack ziet er ook echt vies uit.
En Jamie oogt zo keurig. Ze schrijft ook op de socials: "Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik erg op mezelf ben en al veertien jaar nauwelijks mensen dichtbij toelaat.” Tot afgelopen zomer dus toen ze samen met haar man, de bekende goochelaar, figureerde in de clip van het nummer Ja Tada van Vieze Jack dat zich afspeelt in een circus.
Wat volgt is een ‘bijzondere vriendschap’. "Die vriendschap zorgde voor spanningen bij ons thuis, waardoor de fijne en liefdevolle dynamiek die Steven en ik altijd hadden, plots omsloeg. Dit hadden we nog nooit eerder meegemaakt”, schrijft Jamie verder. Uiteindelijk groeit de vriendschap uit tot meer en is het huwelijk van de twee niet meer te redden. 
Maar terug naar Vieze Jack. Die blijkt voor zijn rol als artiest uren in de make-up te zitten. In werkelijkheid heet hij Jeffrey Erens en ziet hij er heel anders uit. Het is namelijk de linker man op deze foto:
