EIB voorspelt vertragingen in huizenbouw door stikstofuitspraak

AMSTERDAM (ANP) - De bouw van duizenden nieuwbouwwoningen loopt naar verwachting minimaal zes maanden vertraging op door een recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot. Dat voorziet directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De precieze impact van de uitspraak is het kennisinstituut nog aan het uitzoeken. "Het lijkt te gaan om een betekenisvol aantal. Het zal eerder om duizenden gaan dan honderden."

Van Hoek doelt op een uitspraak van de hoogste bestuursrechter uit december. Die maakt het moeilijker binnen nieuwbouwprojecten met beschikbare stikstofruimte te schuiven. De Raad van State oordeelde dat dit niet zomaar mag zonder een vergunning aan te vragen. De afgelopen jaren kon veel nieuwbouw nog plaatsvinden dankzij zogenoemd intern salderen, het wegstrepen van de stikstofuitstoot van een nieuw project tegen de uitstoot die de oude situatie op die locatie veroorzaakte. Daar is nu dus een nieuwe vergunning voor nodig.

Volgens Van Hoek hoeft voor de bouwprojecten waarvoor dit speelt, niet te worden gevreesd voor afstel. Hij rekent erop dat er straks voor veel projecten tegelijkertijd vergunningaanvragen worden ingediend, iets wat voor capaciteitsproblemen kan zorgen bij instanties die zich daarmee bezighouden. "Maar die vergunning krijgen ze wel", voorziet hij. Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag zal immers eenzelfde berekening worden gemaakt als bij het intern salderen.

Volgens Van Hoek is de vertraging een tegenvaller gezien de grote krapte op de woningmarkt. Er moeten komende jaren honderdduizenden woningen worden bijgebouwd. Het EIB verwacht in nieuwe ramingen juist dat de woningbouw weer gaat aantrekken. Maar in de prognoses is het effect van de uitspraak nog niet verwerkt. Van Hoek vermoedt dat nog een bijstelling nodig is als het gaat om de vergunningverlening dit jaar. Ook rekent hij op een neerwaarts effect voor de opleveringen in 2026 en 2027.

Volgens de donderdag vrijgegeven cijfers groeide de woningvoorraad vorig jaar met 70.000 woningen. Daarmee bleef de huizenaanwas opnieuw sterk achter bij de huishoudensgroei. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar per saldo 73.000 woningen bijkomen. In de jaren erna zou de jaarlijkse aanwas dan verder moeten oplopen naar 83.000 in 2029. De bouwproductie als geheel kromp vorig jaar nog met 3 procent, maar zou dit jaar en volgend jaar weer met 1,5 en 2,5 procent groeien. Recent zijn andere kenners, bijvoorbeeld bij ING en Atradius, al met vergelijkbare bouwvoorspellingen gekomen.