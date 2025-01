Verbeek haalt finale dubbelspel op Australian Open niet

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Sem Verbeek is er niet in geslaagd om als eerste Nederlandse man sinds 2013 de finale in het dubbelspel van de Australian Open te bereiken. De 30-jarige Amsterdammer verloor in de halve eindstrijd met zijn Zweedse partner André Göransson van het koppel Simone Bolelli en Andrea Vavassori uit Italië: 6-2 3-6 4-6.

Twaalf jaar geleden waren Robin Haase en Igor Sijsling de laatste Nederlandse mannen in de finale van de Australian Open. Zij verloren de eindstrijd van de Amerikaanse tweeling Mike en Bob Bryan.

Het Duitse duo Kevin Krawietz en Tim Pütz neemt het in de andere halve finale op tegen de Fin Harri Heliovaara en de Brit Henry Patten. Verbeek en Göransson verrasten in de kwartfinales het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo uit El Salvador en Mate Pavic uit Kroatië. Bolelli en Vavassori zijn in Melbourne als derde geplaatst.

Verbeek was de enige Nederlander die nog actief was in het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. De dubbelspecialist nam voor het eerst deel aan de Australian Open. Hij speelde vorig jaar al wel op Roland Garros, Wimbledon en de US Open. In die laatste grandslam strandde hij in de tweede ronde.