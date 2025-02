Eneco-topman: energiebelasting en netbeheerkosten moeten omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De energiebelasting en netbeheerkosten voor consumenten en bedrijven moeten omlaag. Hiervoor pleit topman As Tempelman van energieleverancier Eneco. Dit kan volgens hem bijdragen aan een snellere energietransitie in Nederland.

De hoogte van de energierekeningen is een van de redenen dat de energietransitie vertraagt, zegt hij. "Meer dan de helft van de energierekeningen van consumenten en bedrijven zijn belastingen en kosten van het netwerk. We moeten met ons allen nadenken of de huidige aanpak de juiste is. Aan die hogere gas- en elektriciteitsprijzen kunnen we nu niks doen, maar we kunnen wel wat doen aan hoe we omgaan met belastingen en netwerkkosten", zei hij in het programma WNL op Zondag.

In landen om ons heen liggen die kosten volgens hem veel lager. Daardoor zouden investeringen door bedrijven om te elektrificeren wel haalbaar zijn.