Israël breidt operatie op Westoever uit, zwangere vrouw gedood

TULKARM (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft zijn operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever verder uitgebreid, maakte minister van Defensie Israel Katz bekend. Vluchtelingenkamp Nur Shams is nu doelwit van de operatie, met volgens de Palestijnse autoriteiten massale vernietiging als gevolg. Een hoogzwangere vrouw werd doodgeschoten.

"We vernietigen de terroristische infrastructuur in de vluchtelingenkampen en voorkomen dat deze terugkeert", aldus Katz in een verklaring op X. Palestijnse autoriteiten meldden dat honderden mensen gedwongen zijn hun huizen te verlaten.

Israëlische soldaten openden volgens de Palestijnse autoriteiten het vuur op de auto waarin de zwangere vrouw reed. Zij was acht maanden in verwachting. Ook het ongeboren kind overleefde de aanval niet. De man van de vrouw raakte zwaargewond.

Kind neergeschoten

Een 14-jarige raakte gewond toen hij in de buik werd geschoten, meldde de Palestijnse Rode Halve Maan.

Op 21 januari lanceerde Israël zijn grootste militaire operatie sinds lange tijd op de Westelijke Jordaanoever.