EU maakt 1,8 miljard vrij voor grondstoffen batterijen auto's

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt 1,8 miljard euro vrij voor grondstoffen om zelf batterijen voor de auto-industrie te gaan produceren. Daarmee wil Europa minder afhankelijk worden van de import van buitenlandse batterijen voor accu's en de vergroening van de Europese auto-industrie stimuleren, aldus Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas (Duurzaam Transport). Hij presenteerde woensdag een actieplan voor de toekomst van de Europese auto-industrie.

Ook komt er 1 miljard euro beschikbaar voor innovatie, bijvoorbeeld voor zelfrijdende auto's. "Ons doel is duidelijk: garanderen dat de volgende generatie voertuigen niet alleen in Europa wordt gemaakt, maar ook dat er in Europa wordt geïnnoveerd, aangedreven door Europese technologie", aldus Tzitzikostas.

Eerder maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen al bekend dat Europese autofabrikanten meer tijd krijgen om hun emissiedoelstellingen te halen. Autofabrikanten krijgen tot en met 2027 de tijd om hun CO2-uitstoot terug te brengen.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten het plan van de Commissie nog goedkeuren.