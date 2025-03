Waarom krijgen mensen last van de keel door mist en wat kun je eraan doen?

De dag begint deze week vaak mistig. Mensen met astma of COPD kunnen hierdoor extra last krijgen van hun longen. Maar waarom is dat zo? Longartsen leggen uit wat er aan de hand is en geven tips om klachten te verminderen.

Een droge keel, benauwdheid en hoesten kunnen betekenen dat je longen harder moeten werken dan normaal. “Bij mistig of vochtig weer zijn de longen extra gevoelig, omdat het slijmvlies in de luchtwegen prikkels ervaren die kortademigheid kunnen veroorzaken. Daardoor ga je hoesten”, zegt longarts Hanna Kuiper-Van der Valk in het AD. “Bovendien is er bij mistig weer weinig wind. Luchtvervuiling hoopt zich dan op en de luchtkwaliteit verslechtert.”

Vervuilde lucht en smog

Mist zorgt ervoor dat schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen. Uitlaatgassen, rook en andere deeltjes lossen minder snel op en kunnen smog vormen. “Als er weinig of geen wind is, kan er sneller smog ontstaan. In de winter gebeurt dit bij koel en mistig weer. Smog kan zich dan opstapelen wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals irritatie van de keel en luchtwegklachten”, vertelt Károly Illy, directeur van Longfonds.

Wie vaak vervuilde lucht inademt, kan last krijgen van verstopte luchtwegen. Dit kan astma en COPD verergeren. Han Franssen, directeur van het Long Expertisecentrum Utrecht, ziet steeds meer mensen met ademhalingsproblemen. “Mensen komen steeds vaker terug met benauwdheid.”

Zwitserland

Zelfs mensen zonder longproblemen kunnen klachten krijgen op dagen met mist en smog. Vooral kinderen, ouderen en mensen met gevoelige longen merken dit snel. Een warm land lijkt een goede oplossing, maar volgens Kuiper-Van der Valk is een mild klimaat met weinig vocht beter. “Vaak wordt gezegd dat je naar een lekker warm land moet gaan, maar het beste voor je longen is een klimaat dat niet te warm of te koud is met een lage luchtvochtigheid. Zwitserland is een goed voorbeeld. Patiënten met ernstige astma worden behandeld bij het Nederlands Astma centrum in het Zwitserse Davos.”

Hoe voorkom je klachten?

Er zijn manieren om klachten te verminderen. Vastzittend slijm kan hoesten verergeren. Een stoombad met tijm of basilicum kan helpen, weet Franssen. “Je kunt stomen met een badje tijm of basilicum om de klachten te verminderen. Tijm helpt om verstopte luchtwegen te verlichten en de hoest te verzachten. Basilicum is licht ontstekingsremmend en lost slijm op.”

Op dagen met mist en smog is het beter om niet buiten te sporten of zwaar werk te doen. “Houd indien nodig bij koud weer een sjaal voor je mond en adem door je neus”, aldus Illy.

Houtkachel

Ook binnen kan de lucht vies worden, bijvoorbeeld door een houtkachel of slechte ventilatie. “Om luchtvervuiling binnenshuis tegen te gaan helpt het om het huis goed te ventileren. Zet regelmatig een raam op een kier, vooral tijdens het koken en douchen. Dit helpt om vocht, schimmel en andere vervuilende stoffen af te voeren”, legt Kuiper-Van der Valk uit.

Wie een houtkachel heeft, kan beter wachten met stoken tot er meer wind is. In sommige gemeentes is het zelfs verboden om te stoken bij weinig wind. “Wacht met stoken totdat het weer gaat waaien. Doe je dat niet, dan kan dat ten koste gaan van jouw gezondheid en die van de buren”, waarschuwt Franssen.

