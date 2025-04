EU-regels voor gasopslag worden met twee jaar verlengd

BRUSSEL (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord met de verlenging met twee jaar van de regels voor gasopslag. Dat betekent dat lidstaten hun gasopslagfaciliteiten tussen 1 oktober en 1 december voor 90 procent gevuld moeten hebben. Dat is flexibeler dan voorheen, toen de deadline op 1 november lag.

De lidstaten krijgen daarnaast extra ruimte om hiervan af te wijken bij ongunstige marktomstandigheden, bijvoorbeeld door marktmanipulatie. Landen mogen in dat geval 10 procent afwijken van de vullingsverplichting.

De verlenging van de EU-regels is onder meer bedoeld om schommelingen in gasprijzen zoveel mogelijk tegen te gaan. Het helpt daarnaast om de energiezekerheid en de stabiliteit van de gasmarkt te verbeteren, stellen de lidstaten.

Europees Parlement

Het Europees Parlement moet nog instemmen met het akkoord. De onderhandelingen daarover beginnen waarschijnlijk in mei.

De verplichte gasopslag werd in 2022 ingesteld, als antwoord op de energiecrisis die werd veroorzaakt door de oorlog van Rusland in Oekraïne. De Europese energiezekerheidssituatie is sindsdien verbeterd, zeggen de lidstaten. De opslagverplichting voor gas loopt eind 2025 af. Door de aanhoudende krappe situatie op de mondiale gasmarkt is verlenging volgens de lidstaten noodzakelijk.