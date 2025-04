Chemours probeert omwonenden met onderzoek gerust te stellen

DORDRECHT (ANP) - De uitstoot naar de lucht van bepaalde stoffen door Chemours levert geen verhoogde gezondheidsrisico's op voor omwonenden. Dat meldt de chemiefabriek uit Dordrecht zelf, nadat het onderzoek heeft laten doen door bureau Witteveen+Bos. De PFAS-producent liet van acht chemicaliën, die in 2023 tot de groep zeer zorgwekkende stoffen (zzs) behoorden, uitzoeken wat de impact op de omgeving is.

Het bedrijf volgt hiermee een aanbeveling op die de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2023 deed in het rapport Industrie en Omwonenden. De OVV adviseerde de drie onderzochte bedrijven (Chemours, Tata Steel en asfaltfabriek APN) om inzicht te geven in "de bijdrage van de eigen emissies aan de blootstelling en gezondheidsrisico's van omwonenden".

Witteveen+Bos heeft op basis van de uitstootcijfers van Chemours berekend welke risico's deze stoffen opleveren. Geen enkele stof overschrijdt het maximaal toelaatbare risiconiveau, staat in het rapport dat Chemours op de website heeft geplaatst.