Euforie op Wall Street nu Trump heffingen sommige landen pauzeert

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink hoger geëindigd. Beleggers reageerden uitzinnig op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de invoering van bepaalde importheffingen tijdelijk opschort. Dat lijkt te duiden op enige verlichting op de financiële markten, waar door de heffingen de afgelopen tijd voor honderden miljarden aan beurswaarde is verdampt.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Wall Street sinds 2008 niet meer zo'n grote koopgolf gezien. De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 7,9 procent hoger op 40.608,45 punten. De brede S&P 500 steeg 9,5 procent tot 5456,90 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 12,2 procent tot 17.124,97 punten.

Trump meldde op zijn socialmediaplatform Truth Social dat importtarieven worden verlaagd tot 10 procent voor landen die willen onderhandelen en geen tegenmaatregelen treffen. Ook wordt een pauze ingelast van negentig dagen om ruimte te bieden aan de onderhandelingen.

Importheffingen China 125 procent

Daarnaast kondigde de president aan dat de importheffingen op goederen uit China per direct worden verhoogd tot 125 procent. Daarmee escaleert het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verder, nadat het laatste land woensdag eveneens een verhoging van de importtarieven had aangekondigd. Beijing zei eerder deze week nog "tot het einde te vechten" tegen Trumps heffingen.

Ook eerder op de dag stond de wereldwijde handelsoorlog al centraal op de financiële markten. Zo komt de Europese Unie met tegenheffingen die variëren van 10 tot 25 procent en gelden voor duizenden producten uit de VS. Die waren een reactie op de verhoogde tarieven van de VS op staal en aluminium. Het landenblok heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse importtarieven op auto's en de algehele importtarieven. Daarover presenteert de Europese Commissie naar verwachting begin volgende week een voorstel.

Olieprijzen stijgen

Door de opluchting op de aandelenbeurzen stegen ook de olieprijzen. De vrees voor een recessie, die vaak volgt op handelsconflicten, verdween wat naar de achtergrond. Een vat Amerikaanse olie steeg 4,9 procent in prijs tot 62,52 dollar. Brentolie werd 4,4 procent duurder en kostte 65,58 dollar per vat.

Ook de dollar werd weer iets meer waard ten opzichte van de euro. De Europese munt was bij het slot van Wall Street 1,0935 dollar waard, tegen 1,1060 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa.