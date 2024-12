Europese gasprijs omhoog door voorspellingen kouder weer

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is maandag verder gestegen door voorspellingen van kouder weer in delen van Europa, waardoor meer gas nodig is voor verwarming. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs met circa 2,6 procent tot iets meer dan 48 euro per megawattuur. Vrijdag was ook al een stijging te zien. De gasprijs ligt daarmee nu op het hoogste niveau van dit jaar.

Volgens het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies, dat onder meer satellietmetingen uitvoert, wordt het volgende week kouder in West-Europa en zal dat koudere weer verder trekken naar andere delen van het continent, na de recente periode van mildere temperaturen.

Het grotere gasverbruik kan ervoor zorgen dat de Europese gasvoorraden sneller leegraken. Die voorraden zijn nu nog voor 85 procent gevuld, wat nog ongeveer 95 procent was rond deze tijd vorig jaar. Als die voorraden aan het einde van de winter erg laag zijn, kan dat problemen opleveren met het voldoende aanvullen voor de volgende winter, mede omdat vanaf begin volgend jaar er geen Russisch gas meer naar Europa komt door pijpleidingen in Oekraïne. Dan moet Europa meer gas elders uit de wereld importeren.