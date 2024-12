Krimp bedrijvigheid Nederlandse industrie zwelt aan in november

De bedrijvigheid in de Nederlandse economie is in november sterker gekrompen, vooral door een zwakkere vraag vanuit het buitenland en dan met name Duitsland. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Die krimp van de industriële activiteit was zelfs de sterkste die dit jaar is gemeten.

De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid weerspiegelt, daalde van 47 in oktober naar 46,6 in november. Bij een stand van 50 of meer is er sprake van groei, daaronder gaat het om krimp van de industriële activiteit.

Nevi zegt dat de totale en buitenlandse verkoop scherp daalde en dat de orderportefeuilles snel terugliepen, vooral bij producenten van investeringsgoederen. Omdat bedrijven hun voorraden wilden verkleinen werd er ook veel minder ingekocht.

Duitse auto-industrie en Chinese vastgoedzeepbel

"De industrie blijft het moeilijk hebben, mede door de hoge rente van de laatste jaren. Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, kampt met de grootste problemen. De grote auto-industrie in het land heeft last van lagere verkopen en moordende concurrentie uit China op het vlak van elektrische auto's. Mede daardoor verkeert ook de staalmarkt in crisis. Door de lagere autoproductie en het knappen van de vastgoedzeepbel in China is de vraag naar staal ingestort, wat de prijzen drukt", aldus een toelichting van sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO.