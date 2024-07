Ex-Microsoft-topman Steve Ballmer rijker dan Bill Gates

NEW YORK (ANP) - Voormalig Microsoft-topman Steve Ballmer is voor het eerst rijker dan medeoprichter Bill Gates van het softwareconcern. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van zijn lijst van rijkste personen, de Bloomberg Billionaires Index. Ballmer was tussen 2000 en 2014 de topman van Microsoft.

Het grootste deel van het vermogen van Ballmer is gelinkt aan zijn aandelenbelang in Microsoft. Door de gestegen beurskoers zag Ballmer zijn vermogen groeien naar 157,2 miljard dollar, wat meer is dan de 156,7 miljard dollar van Gates. Ballmer is daarmee volgens Bloomberg nu de op vijf na rijkste persoon op aarde.

Gates heeft een flink deel van zijn vermogen gedoneerd aan goede doelen. Hij begon samen met zijn ex-vrouw Melinda French Gates en de bekende investeerder Warren Buffett de Giving Pledge-campagne, waarbij zeer rijke mensen worden aangemoedigd een groot deel van hun vermogen aan liefdadigheid te schenken.

Gates richtte Microsoft in 1975 op, samen met Paul Allen, en gaf tot 2000 leiding aan het bedrijf. Daarna nam Ballmer, een van de eerste werknemers van Microsoft, het over. Microsoft wordt sinds 2014 geleid door Satya Nadella.