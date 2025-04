Farmaceut Roche investeert 50 miljard dollar in uitbreiding VS

BASEL (ANP) - Het Zwitserse farmacieconcern Roche gaat de komende vijf jaar 50 miljard dollar (circa 43 miljard euro) investeren in uitbreiding in de Verenigde Staten. Het geld gaat onder meer naar een nieuwe grote productielocatie voor medicijnen voor gewichtsverlies en een nieuwe locatie voor onderzoek en ontwikkeling in de staat Massachusetts. Op die laatste locatie zal volgens Roche onderzoek met behulp van kunstmatige intelligentie worden gedaan.

Zodra alle nieuwe en uitgebreide locaties operationeel zijn, exporteert Roche naar eigen zeggen meer geneesmiddelen uit de VS dan het importeert. Mogelijk bereidt Roche zich met deze plannen voor op dreigende importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij maakte eind maart bekend dat de VS werken aan importheffingen op medicijnen. Het werd toen niet duidelijk hoe de heffingen eruit moeten zien. Trump wil heffingen invoeren op bepaalde goederen en tal van landen in de hoop dat bedrijven meer producten in de VS gaan maken.