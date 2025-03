Fed-baas Powell signaleert meer onzekerheid door beleid Trump

NEW YORK (ANP) - Het economisch beleid van de Amerikaanse president Donald Trump heeft voor meer onzekerheid gezorgd. Dat zei de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, in een toespraak in New York. Een koerswijziging in het Amerikaanse rentebeleid is volgens hem niet direct nodig.

"De nieuwe regering is bezig aanzienlijke beleidswijzigingen door te voeren op vier terreinen: handel, immigratie, fiscaal beleid en regulering", zei Powell. "Terwijl er recente ontwikkelingen zijn geweest op sommige beleidsterreinen, voornamelijk handel, blijft de onzekerheid rond de veranderingen en hun verwachte effecten groot."

Hij verklaarde dat beleidsmakers van de Amerikaanse centralebankenkoepel "de signalen scheiden van het lawaai". "Het is niet nodig om ons te haasten en we zijn goed gepositioneerd om te wachten tot er meer duidelijkheid is", zei hij.