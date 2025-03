Trump dreigt met heffingen Canadese zuivel en hout vanaf vrijdag

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd Canada vrijdag al wederkerige importheffingen op te leggen op zuivel en hout. Eerder zei hij pas op 2 april wederkerige importheffingen te willen invoeren. Dat zijn heffingen voor landen die tarieven hebben opgelegd op dezelfde Amerikaanse producten.

Trump klaagde vrijdag over de volgens hem erg hoge heffingen van Canada op Amerikaanse zuivel en hout. "Canada heeft ons jarenlang afgezet met heffingen op hout en zuivelproducten. Ze zullen met precies dezelfde heffingen te maken krijgen, tenzij ze ermee stoppen", zegt hij tegen journalisten in het Oval Office. "We kunnen dit vandaag al invoeren of we wachten tot maandag of dinsdag."