FNV: enkele bedrijven geïnteresseerd in overname Droste

VAASSEN (ANP) - Enkele partijen hebben interesse getoond bij vakbond FNV in een mogelijke overname van chocoladeproducent Droste. Dit meldt vakbondsbestuurder Eric Brouwer. Eerder wilde het Belgische bedrijf Pauwels Engineering, eigenaar van de Koetjesreep, Droste overnemen. Maar die deal zou zijn mislukt. Nu mogelijk nieuwe overnamekandidaten in beeld zijn, lijkt de toekomst van Droste zekerder te worden.

"Enkele bedrijven hebben interesse getoond en via mij contact gezocht met het bedrijf. Maar in hoeverre ze serieus zijn weet ik niet", aldus Brouwer. Hij kan ze naar eigen zeggen alleen doorverwijzen naar Droste.

Onlangs zei Brouwer van de advocaat van Droste te hebben vernomen dat na de mislukte deal collectief ontslag is aangevraagd voor de 27 medewerkers van de chocoladeproducent, die ook bekend is van het Droste-effect. Daardoor dreigde de fabriek in het Gelderse Vaassen definitief te moeten sluiten.

Droste wil niets kwijt over de recente ontwikkelingen. Een woordvoerster van het Duitse moederbedrijf Hosta heeft laten weten nog niets te kunnen zeggen omdat er nog geen besluit is genomen over een overname en dat gesprekken met betrokken partijen nog steeds plaatsvinden.