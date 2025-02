Handbalster Abbingh zet carrière voort bij Borussia Dortmund

DORTMUND (ANP) - Handbalster Lois Abbingh zet haar carrière voort bij Borussia Dortmund. Dat maakten de 32-jarige Oranje-international en de Duitse club bekend via Instagram. Ze tekende in Duitsland een contract tot de zomer van 2026.

Abbingh zat zonder club sinds het faillissement van haar Noorse club Vipers Kristiansand vorige maand. Bij het Dortmund van de Nederlandse trainer Henk Groener spelen haar landgenotes Tess Lieder, Kelly Vollebregt en Alieke van Maurik.

Abbingh speelde eerder tussen 2010 en 2014 in Duitsland voor VfL Oldenburg, waarna ze via clubs in Roemenië, Frankrijk, Rusland en Denemarken in 2023 in Noorwegen terechtkwam.