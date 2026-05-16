ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV schrijft kabinet over winkeltijden: schaf het weekend niet af

Economie
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 9:27
anp160526044 1
UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV heeft het kabinet per brief opgeroepen om niet te tornen aan het weekend, vrije avonden en feestdagen in de Winkeltijdenwet. "Steeds weer zien we dat dit kabinet de rekening neerlegt bij gewone werkenden. Eerst de afbraak van WW, WIA en AOW, nu dreigt ook nog het weekend te worden opgeofferd", zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. "Wij zeggen heel duidelijk: schaf het weekend niet af."
Volgens FNV wordt in Den Haag al langer gesproken over verdere oprekking van openingstijden en het loslaten van beperkingen rond zondagsopenstelling. Daarmee dreigt het kabinet de belangen van winkelconcerns boven die van werknemers en hun gezinnen te stellen, stelt Vermeulen.
De Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels doordeweeks en op zaterdag open mogen zijn tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Gemeenten beslissen zelf over mogelijke ontheffing voor ruimere opening. Een poging van een reeks supermarkten om die gemeentelijke besluiten te omzeilen, strandde onlangs bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
loading

POPULAIR NIEUWS

8cf832c1 9dce 46b6 bb27 0de0dcfc9e0f

De beste fitness-aanpak voor mannen en vrouwen (want ja: we zijn anders)

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

138522535_m

Waarom je een bananenschil en ander fruit niet weg moet gooien in de natuur

Top-10-2

Chinese EV’s verleiden met lage prijzen, maar de Nederlandse koper moet verder kijken dan de showroom.

139511049 m

Smartphoneverslaving? Deze vrouw keerde terug naar een 'domme telefoon' en vond haar leven terug

Loading