FNV schrijft kabinet over winkeltijden: schaf het weekend niet af

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV heeft het kabinet per brief opgeroepen om niet te tornen aan het weekend, vrije avonden en feestdagen in de Winkeltijdenwet. "Steeds weer zien we dat dit kabinet de rekening neerlegt bij gewone werkenden. Eerst de afbraak van WW, WIA en AOW, nu dreigt ook nog het weekend te worden opgeofferd", zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. "Wij zeggen heel duidelijk: schaf het weekend niet af."

Volgens FNV wordt in Den Haag al langer gesproken over verdere oprekking van openingstijden en het loslaten van beperkingen rond zondagsopenstelling. Daarmee dreigt het kabinet de belangen van winkelconcerns boven die van werknemers en hun gezinnen te stellen, stelt Vermeulen.

De Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels doordeweeks en op zaterdag open mogen zijn tussen 6.00 uur en 22.00 uur. Gemeenten beslissen zelf over mogelijke ontheffing voor ruimere opening. Een poging van een reeks supermarkten om die gemeentelijke besluiten te omzeilen, strandde onlangs bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).