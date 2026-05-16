Storing bij CBS na brand in datacenter Almere verholpen

DEN HAAG (ANP) - De storing bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na de brand in een datacenter is verholpen, staat op de site. Sinds die brand, vorige week donderdag, kampte het CBS met problemen. Ook andere bedrijven die gebruikmaken van het datacenter in Almere merkten de gevolgen van de brand.

NorthC, eigenaar van het datacenter, wist woensdag een tijdelijke stroomvoorziening in te schakelen. Gedupeerde klanten konden hun ICT-systemen daarna gefaseerd weer opstarten. Het CBS was door de brand slecht bereikbaar en ook de database was niet beschikbaar. Het bureau moest daardoor de planning van publicaties aanpassen.

Bij de Universiteit Utrecht zijn de problemen die ontstonden met het netwerk, applicaties en websites nog niet voorbij. Ook daar is woensdag begonnen de servers weer op te starten en dat zou enkele dagen gaan duren.