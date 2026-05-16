De 10 mooiste stranden van Europa

De top-10 mooiste stranden van Europa laat zien dat je voor tropisch ogende baaien, spectaculair gekleurde kliffen en kristalhelder water het continent niet af hoeft. Hieronder een selectie die sterk leunt op recente Europese lijsten (o.a. Sunweb, Vogue, ANWB) en goed bruikbaar is als basis voor een eigen artikel.

1. Ölüdeniz – Turkse Rivièra, Turkije

De beroemde blauwe lagune bij Ölüdeniz wordt in talloze ranglijsten genoemd als hét ansichtkaartstrand van Europa: een smalle zandtong in een turquoise baai, omringd door groene bergen. Door het rustige water is het ideaal om te zwemmen en suppen, terwijl paragliders boven je hoofd vanaf de berg Babadağ zweven.

2. Praia da Marinha – Algarve, Portugal

Praia da Marinha geldt als een van de meest gefotografeerde stranden van Europa, met goudgele kalkstenen kliffen, bogen en rotsformaties in helderblauw water. De beschutte baai is perfect voor snorkelen en korte wandelingen over de klifpaden met uitzicht op de Atlantische Oceaan.

3. Myrtos Beach – Kefalonia, Griekenland

Myrtos Beach op Kefalonia staat bekend om zijn hagelwitte kiezels, felblauwe zee en dramatische, steile kliffen. Vanaf de slingerende weg erboven heb je een van de meest iconische uitzichten van Griekenland, terwijl beneden genoeg ruimte is voor een ontspannen stranddag.

4. Apella Beach – Karpathos, Griekenland

Apella Beach combineert kraakhelder water met wit kiezelzand en groene pijnbomen, wat zorgt voor een bijna Caribische sfeer. Het strand ligt relatief afgelegen in een baai, waardoor het – ondanks zijn bekendheid – nog altijd een vrij rustige, natuurlijke indruk maakt.

5. Cala Macarella & Macarelleta – Menorca, Spanje

De baaien Macarella en Macarelleta op Menorca worden door Spaanse en internationale reisorganisaties herhaaldelijk uitgeroepen tot de mooiste van Europa. Het poederzand, de turquoise inhammen en de pijnboombossen rondom geven het geheel een bijna tropische uitstraling.

6. Platja de sa Boadella – Costa Brava, Spanje

Platja de sa Boadella bij Lloret de Mar is kleiner en rustiger dan veel andere Costa Brava-stranden en voelt daardoor afgelegen en wild aan. Gouden zand, rotsen en pijnbomen rond de baai zorgen voor een fotogeniek decor, terwijl het water helder en vaak verrassend rustig is.

7. Isola Bella – Sicilië, Italië

Voor de kust bij Taormina ligt Isola Bella, een klein eilandje dat via een smalle landtong met een kiezelstrand aan Sicilië vastzit. De combinatie van helder water, groen begroeide rotsen en uitzicht op de Etna-vallei levert een van de meest sfeervolle strandlocaties van Italië op.

8. Torre Sant’Andrea – Puglia, Italië

Torre Sant’Andrea is geen klassiek breed zandstrand, maar een ruige kuststrook met kalkstenen bogen, rotsformaties en knalblauw water. Zwemmers en cliff jumpers vinden hier een spectaculair decor, terwijl de vlakke rotsplaten dienstdoen als natuurlijke zonnebedden.

9. Tsigrado Beach – Milos, Griekenland

Tsigrado is een kleine, beschutte baai op Milos, die je alleen bereikt via een steile afdaling met touwen en ladders. Juist daardoor voelt het strand exclusief; eenmaal beneden wacht fijn wit zand, turquoise water en rotsen met grotten en snorkelplekjes.

10. Luskentyre Beach – Isle of Harris, Schotland

Luskentyre Beach bewijst dat een strand niet per se warm hoeft te zijn om spectaculair te zijn: kilometers wit zand, turquoise water en een ruig Schots bergdecor. Dankzij de uitgestrektheid en het relatief lage aantal bezoekers voelt het hier zelfs in het hoogseizoen leeg en ongerept.