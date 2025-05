Ford zakt op Wall Street na opschorten verwachting door tarieven

NEW YORK (ANP) - Ford behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant verwacht dit jaar een klap van ongeveer 1,5 miljard dollar (zo'n 1,3 miljard euro) door de importheffingen van president Donald Trump. Ford heeft daarnaast zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar opgeschort. De klap komt ondanks de verlichting die Trump vorige week bood aan autofabrikanten. Zo heeft Trump de import die onder de autoheffingen valt, vrijgesteld van andere heffingen. Het aandeel Ford zakte 1,2 procent.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw negatief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 40.928 punten. De S&P 500-index verloor 0,8 procent op 5602 punten. De S&P 500 staakte maandag al de langste winstreeks sinds november 2004. Techgraadmeter Nasdaq leverde 1,1 procent in op 17.648 punten.

Beleggers letten vooral op de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De Fed zal naar verwachting de rente woensdag onveranderd laten ondanks de oproep van Trump om de leenkosten te verlagen. Trump heeft de afgelopen tijd veel kritiek geuit op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank en Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij herhaalde afgelopen weekend echter dat hij Powell niet zal ontslaan voordat zijn termijn in mei 2026 afloopt.