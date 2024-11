Frans onderzoek naar miljardenweddenschappen met crypto op Trump

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse gokautoriteit stelt een onderzoek in naar cryptoplatform Polymarket, waar voor miljarden gegokt werd op de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het onderzoek volgt nadat een Franse handelaar 48 miljoen dollar rijker werd door te wedden op Donald Trump.

Online gokken is streng gereguleerd in Frankrijk. Voor het opzetten van nieuwe gokdiensten is vooraf toestemming nodig van toezichthouder Autorité Nationale des Jeux (ANJ).

De handel op het in New York gevestigde Polymarket schoot dit jaar omhoog. De afgelopen maanden werd volgens eigen gegevens van Polymarket voor bijna 3,7 miljard dollar gegokt op wie de volgende Amerikaanse president zou worden.

Polymarket trof in 2022 al een schikking met de Amerikaanse beursautoriteiten nadat het beschuldigd werd van het aanbieden van illegale gokdiensten. Maar door gebruik te maken van virtuele privénetwerken konden Amerikaanse gebruikers daarna volop blijven meegokken. Op Polymarket gebruiken handelaren cryptomunten om zogenaamde 'ja'- of 'nee'-aandelen te kopen die een bepaalde uitkomst voorspellen.