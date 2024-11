Twee aanhoudingen op de Dam, onrustige sfeer bij fans Maccabi

AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam is het onrustig rond de honderden fans van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv die daar aanwezig zijn. Zeker twee mensen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, zegt de politie. Ook is er vuurwerk afgestoken en ontstaan opstootjes doordat verschillende groepjes mensen pro-Palestijnse leuzen richting de Israëlische fans scanderen, ziet een ANP-verslaggever.

De politie heeft een linie rond de voetbalsupporters gevormd. Of het om Israëlische voetbalfans of pro-Palestijnse mensen gaat die zijn aangehouden, wil de politie niet zeggen. De supporters van Maccabi Tel Aviv staan ter hoogte van het Nationaal Monument op de Dam. Tegenstanders die met pro-Palestijnse symbolen naar de Dam komen, worden door de politie verzocht te vertrekken. Ook zijn meerdere mensen die provocaties uitten naar de Israëlische fans afgevoerd. Meerdere aanhangers van Maccabi Tel Aviv zijn gefouilleerd door de politie, die in groten getale aanwezig is op en rond het plein.

De Dam is een van de gebieden in de hoofdstad die zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie iedereen in die gebieden van 13.00 tot 24.00 preventief fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk. Ajax speelt om 21.00 uur tegen Maccabi Tel Aviv in de Johan Cruijff ArenA.