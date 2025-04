Franse aandeelhouder vindt bod op Thuisbezorgd-eigenaar te laag

AMSTERDAM (ANP) - Een Franse aandeelhouder is het oneens met het overnamebod van techinvesteerder Prosus op Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway. Volgens BDL Capital Management is het bod van 20,30 euro per aandeel "veel te laag voor een redelijke en eerlijke waardering", verklaart de investeerder.

Prosus bracht in februari een bod uit van in totaal 4,1 miljard euro op het bedrijf met een beursnotering in Amsterdam. Dit kwam overeen met een overnamepremie van 63 procent ten opzichte van de slotkoers van Just Eat Takeaway van de voorgaande handelsdag. De deal werd "unaniem gesteund en aanbevolen" door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Just Eat Takeaway.

BDL Capital Management heeft een belang van 2,18 procent in Just Eat Takeaway. Volgens de investeerder zou 56,10 euro per aandeel een "redelijk" bod zijn. In 2020 stond het aandeel nog boven de 110 euro.