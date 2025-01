Gazprom gestopt met gasleveringen aan Europa via Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Zoals aangekondigd is de levering van Russisch gas aan Europa via Oekraïne op nieuwjaarsdag om 06.00 uur Nederlandse tijd gestopt, meldt het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Een overeenkomst die de gasstroom bijna drie jaar tijdens de oorlog heeft gegarandeerd liep woensdag af, waardoor de levering van gas stopt. Dinsdag werd er al minder gas getransporteerd naar Europa via Oekraïne.

De weinige overgebleven afnemers van Russisch gas, zoals Slowakije en Oostenrijk, hebben inmiddels alternatieve leveringen geregeld. Marktkenners verwachten dan ook minimale gevolgen voor de gasprijzen van het stopzetten van de Russische gasstroom. Het stopzetten van de gasstroom zou vooral geopolitiek van groot belang zijn.

Rusland heeft vorig jaar ongeveer 15 miljard kubieke meter gas via Oekraïne geleverd, slechts 8 procent van de piek van de Russische gasstromen naar Europa via verschillende routes in 2019. Het land heeft zijn gasexport naar andere landen, vooral China en India, in de afgelopen jaren sterk vergroot.