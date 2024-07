Geplaagde vliegtuigbouwer Boeing benoemt nieuwe topman

ARLINGTON (ANP) - De door technische problemen geplaagde Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft een nieuwe topman benoemd. Robert 'Kelly' Ortberg neemt per 8 augustus het roer over van Dave Calhoun, die eerder dit jaar al zijn vertrek aankondigde in verband met alle problemen bij het bedrijf.

Volgens Boeing is de 64-jarige Ortberg een veteraan binnen de luchtvaartindustrie met meer dan 35 jaar ervaring. Zo was hij topman van de grote luchtvaarttoeleverancier Rockwell Collins. Boeing stelt dat hij een ervaren leider is die diep wordt gerespecteerd in de luchtvaartindustrie.

Ortberg zegt vereerd te zijn met de benoeming. Hij noemt Boeing een iconisch bedrijf met een rijke geschiedenis als leider en pionier in de luchtvaart.