Wetenschappers lossen 120 miljoen jaar oud vulkanisch raadsel op

Een team geologen heeft een mysterie ontrafeld dat hen al jaren bezighield: de oorsprong van één van de grootste vulkaanuitbarstingen ooit.

Het verhaal speelt zich af bij het Ontong-Java Plateau, een onderzeese lavavlakte ten noorden van de Salomonseilanden. Dit ding is énorm: het is het grootste vulkanische gebied op aarde . De gestolde lavamassa is er zo groot als een klein continent. Maar waar kwam al dat gesmolten gesteente vandaan? Dat was de vraag die wetenschappers al jaren bezighield.

Onderzoekers hebben nu een antwoord. Zij ontdekten een ‘hotspot’, een soort ondergrondse vulkaanfabriek die door de aardkorst heen brandt. Deze hotspot is nog steeds actief. Hij spuwt nog altijd nieuwe onderwatervulkanen uit.

Serie onderwaterbergen

De doorbraak kwam van een team onderzoekers aan de Universiteit van Maryland. Bij Samoa stuitten ze op een serie onderwaterbergen die veel ouder waren dan gedacht. Opeens werd met de ontdekking duidelijk hoe deze hotspot 120 miljoen jaar geleden het Ontong-Java Plateau vormde.

Dit is niet alleen maar een nerdy weetje voor geologen. Veel eilanden in de Stille Oceaan zijn eigenlijk de toppen van dit soort onderwatervulkanen. Door te snappen hoe ze zijn ontstaan, leren we ook meer over de grond waarop mensen vandaag de dag wonen. Plus: het is gewoon cool om te weten hoe onze planeet zichzelf al miljoenen jaren vormgeeft.