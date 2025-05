De oplichters, fraudeurs en dieven van Geert Wilders

PVV-ers frauderen veel vaker dan gewone mensen. In fraude zijn ze echt goed. Soms ook fraude die net niet strafbaar is, zoals Renette Klaver die zich veel teveel salaris liet betalen, of Harm Beertema die zich bij ON! het ongehoorde salaris van 128.000 euro liet betalen voor 4 maanden werk.

Maar de lijst is heel lang. De tussenstand

2019 Vincent Bosch Fraude met declaraties voor PVV 2018 Karen Gerbrands 30 mille salaris over 2018 niet opgegeven bij de belastingdienst 2019 Martijn Storm Veroordeeld voor doen van valse aangifte wegens zogenaamde bedreiging van hemzelf. 2024 Gidi Markuszower Niet opgeven van diverse nevenfuncties, onbekend bedrag (tienduizenden euro's) 202) Dion Graus Fraude belastingaangifte (oa valse hypotheekrente 2021 Dion Graus Fraude met 125 mille reiskostenvergoeding TK 2018 Karen Gerbrands 30 mille salaris over 2018 niet opgegeven bij de belastingdienst. 2019 Vincent Bosch Fraude met declaraties voor PVV 2013 Rene Dercksen Fraude met gebruik fractiebudget voor uitvaart ex-PVV'er. 2019 Koert Calkhoven Beurde jarenlang 23 mille per jaar als raadslid maar was er nooit. 2019 Antoine Janssen Ontving 753 mille in z'n eentje aan provinciale opdrachten in Limburg, tussen 2015 - 2018

2024 Gidi Markuszower Niet opgeven van diverse nevenfuncties, onbekend bedrag (tienduizenden euro's) 2019 Peter van Dijk Fraude met overheidsgeld. Nam eigen vrouw & dochter in dienst 2019 Vincent Bosch Fraude met declaraties voor PVV 2016 Michael Heemels Zichzelf als zijn 'eigen assistent' aangesteld voor 57 mille, als bijbaan 2013 Pieter Buisman Verduistering €18.000 als Prov. Statenlid 2011 Reinette Klever Vermogensbeheer zonder vergunning 2010 Sietze Fritsma Ontving 24 mille voor slechts 1,5h aanwezigheid gemeenteraad Den Haag 2010 Arjan Brogt Fraude met studievergoeding 2006 Jhim van Bemmel Valsheid in geschrifte 2012 Aarnoud van Doorn Kasfraude 2010 Nico Uppelschoten Fraude met 15 mille 2010 James Sharpe Fraude met bedrijven, 132 mille boete 2010 James Sharpe Oplichting met Hongaarse pornosite, 172 mille boete

Alarm: deze lijst is zeker niet volledig