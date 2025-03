Grote verschillen in zzp-tarieven per provincie, Utrecht en Noord-Brabant springen eruit

Zzp’ers in Utrecht en Noord-Brabant hanteren gemiddeld het hoogste uurtarief van alle provincies: € 84. In Friesland ligt het gemiddelde uurtarief juist het laagst: € 71. Ook in omzet, winst en declarabele uren zijn er flinke verschillen tussen regio’s. Dat blijkt uit het grote uurtarievenonderzoek van zzp-bank Knab onder meer dan 20.000 zelfstandig ondernemers. Voor het eerst deelt Knab nu ook de resulaten per provincie.

Van € 71 tot € 84 per uur: grote regionale verschillen

Gemiddeld rekenen zzp’ers in Nederland € 81 per uur. In sommige provincies ligt dat dus hoger. Na Utrecht en Noord-Brabant (€ 84) volgt Noord-Brabant met € 82 per uur. Onderaan de lijst vinden we Friesland (€ 71) en Groningen (€ 76).

Uurtarief zegt niet alles: ook marges en aantal uren maken verschil

De hoogte van het uurtarief bepaalt niet automatisch hoeveel er onderaan de streep overblijft. Zo boeken zzp’ers in Flevoland een van de hoogste winsten van Nederland, ondanks een relatief laag uurtarief van € 79. En in Drenthe combineren zzp’ers een iets lager tarief (€ 77) met een hoge nettowinstmarge én relatief veel declarabele uren, waardoor de winst bijna gelijk is aan het landelijk gemiddelde.

"Niet alleen je tarief bepaalt wat je overhoudt"

“Uurtarief en winst zijn belangrijke indicatoren, maar ze vertellen niet het hele verhaal", aldus Financieel Expert bij Knab Oskar Barendse. "In sommige provincies liggen de woonlasten en persoonlijke kosten lager, wat ruimte geeft om met een iets lager tarief tóch goed te ondernemen. Ook speelt mee hoeveel uren iemand kan factureren en hoe efficiënt een zzp’er met zijn kosten en belasting omgaat.”

Winst en declarabele uren: grote spreiding tussen provincies

De gemiddelde winst van zzp’ers in 2024 loopt uiteen van € 53.727 in Friesland tot € 64.264 in Utrecht. In sommige provincies is vooral de winstmarge opvallend hoog, zoals in Drenthe (65%) en Flevoland (63%). Zzp’ers in Limburg maken gemiddeld de minste declarabele uren per week (27,5 uur), terwijl in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Drenthe de meeste uren worden gefactureerd: gemiddeld 30. Voor deze specifieke cijfers kijkt Knab alleen naar zzp'ers die minimaal één jaar ondernemen en geen baan in loondienst ernaast hebben.

Sectorverdeling verschilt: bouw soms groter dan zakelijke dienstverlening

In de meeste provincies is de zakelijke dienstverlening de grootste sector onder zzp’ers. Maar dat geldt niet overal: in de provincies Groningen, Drenthe en Limburg is de bouwsector het grootst. En die sectorverdeling heeft impact op de cijfers. In sectoren als zakelijke dienstverlening en ICT zijn de marges en tarieven vaak hoger dan in de bouw, zorg of persoonlijke dienstverlening.

Ook verschillen in type opdrachtgevers

In Zuid-Holland en Noord-Brabant werkt meer dan de helft van de zzp’ers voornamelijk voor andere bedrijven (B2B). In Groningen, Friesland en Limburg werken juist relatief veel zzp'ers direct voor consumenten (B2C). Het aandeel zzp’ers dat voor de overheid werkt varieert van 7% tot 12%.

Wie is de zzp’er per provincie?

Ook het profiel van de zzp’er verschilt per regio. De gemiddelde leeftijd varieert van 45 in Zeeland tot 49 jaar in Limburg en Flevoland. Het opleidingsniveau ligt in Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland het hoogst: daar heeft meer dan twee derde hbo- of universitair onderwijs genoten. In Noord-Brabant is ook het aandeel vrouwelijke zzp’ers het hoogst: 43%. In Overijssel is dat met 37% het laagst.

Toekomstvertrouwen groot, zorgen over Wet DBA blijven

Gemiddeld zegt 86% van de zzp’ers positief te zijn over de toekomst van hun bedrijf. Tegelijkertijd maakt 29% zich zorgen over de Wet DBA, de wet die schijnzelfstandigheid onder ondernemers moet tegengaan. Die zorgen zijn het grootst in Flevoland, Friesland en Zuid-Holland; provincies waar relatief veel zzp’ers B2B-opdrachten doen.

Alle provinciecijfers in één overzicht

Benieuwd hoe jouw provincie scoort? In het bijbehorende overzichtsartikel op de Knab Bieb vind je alle cijfers per provincie terug in overzichtelijke tabellen: van uurtarieven en winst tot sectorverdeling, leeftijd, opleidingsniveau en het type opdrachtgever. Ideaal als je jouw situatie wilt vergelijken met collega’s in de regio.

Bekijk het overzichtsartikel met alle provinciecijfers op de Knab-site.

Bron: Knab