Internationale richtlijn moet gebruik AI in zorg veiliger maken

UTRECHT (ANP) - Kunstmatige intelligentie (AI) wordt in de zorg al jaren gebruikt, maar nu is er ook een internationale richtlijn die de toepassing van de technologie "veiliger en beter" moet maken. Een internationale groep experts heeft de richtlijn en een bijbehorende checklist ontwikkeld onder leiding van het UMC Utrecht. Ze hebben hun werk gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ).

"De richtlijn kan worden gebruikt voor het beoordelen van de betrouwbaarheid, eerlijkheid, duurzaamheid en toepasbaarheid van algoritmes in de zorg", legt het academische ziekenhuis uit. "Het is een set vragen die je kunt doorlopen om erachter te komen of een algoritme een hoog, een laag of geen risico heeft op bias", voegt hoofdonderzoeker Carl Moons eraan toe.

Met bias wordt bedoeld dat AI vooringenomen kan zijn. Dat hangt onder meer af van de data waarmee een programma is getraind. In de zorg kan het bijvoorbeeld gaan om AI die helpt ziektebeelden te herkennen, of het verdere ziekteverloop te voorspellen.