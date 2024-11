Heijmans begint met uitbreiding terminal Eindhoven Airport

EINDHOVEN (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans is gestart met het uitbreidingsproject van de terminal van Eindhoven Airport. De bouw werd maandag officieel afgetrapt door de symbolische overhandiging van de sleutel van het bouwterrein door topman Roel Hellemons van de luchthaven aan Ton Hillen, de baas van Heijmans.

Het bouwproject start met de bouw van de bagagekelder. Over ongeveer een jaar wordt gestart met de bouw van de entreehal. Het hoogste punt van de terminal wordt naar verwachting bereikt in het vierde kwartaal van 2025. De oplevering van de totale uitbreiding staat gepland voor juli 2027.

Passagiers, medewerkers en de omgeving zullen volgens de luchthaven zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Wel zijn er vanaf februari 2027 gedurende ruim vijf maanden geen vliegverkeer en passagiers op de luchthaven omdat dan grootschalige werkzaamheden aan de start-en-landingsbaan plaatsvinden.

Eindhoven Airport breidt de terminal uit, omdat de huidige terminal te klein is voor het huidige aantal passagiers. De terminal is destijds gebouwd voor maximaal 5 miljoen passagiers. In 2023 maakten ongeveer 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Voor dit jaar verwacht de luchthaven een vergelijkbaar aantal passagiers.