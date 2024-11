Hoekstra: goed resultaat op klimaattop kan en moet

BAKOE (ANP) - Hoewel de onderhandelingen op de VN-klimaattop in Bakoe moeizaam verlopen, is het volgens eurocommissaris Wopke Hoekstra wel degelijk mogelijk om iets te bereiken op de conferentie. "Als je naar de geopolitieke context kijkt, dan is het zeker moeilijk. Maar wanneer is het ooit makkelijk geweest? Ik geloof dat we een goed resultaat kunnen en moeten behalen aan het einde van deze week", zei hij maandag in Bakoe.

De Nederlandse eurocommissaris leidt het team van Europese onderhandelaars op de top, de COP29. De zorgen over de voortgang die aan het begin van de tweede week de overhand hebben, zijn volgens hem een bekend fenomeen op dergelijke toppen. Volgens Hoekstra is het tijd om "de achtergrondruis" omlaag te draaien en vooral te focussen op de onderhandelingen. Daarvoor is leiderschap nodig van het voorzitterschap, dat in handen is van gastland Azerbeidzjan, benadrukte hij.

Tot nog toe loopt de diplomatie stroef op de top. In de onderhandelingen over klimaatfinanciering voor armere landen, een van de hoofdthema's, zit volgens waarnemers nog weinig schot.