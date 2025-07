Heijmans en Signify zakken op afwachtend Damrak na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Heijmans behoorde vrijdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs, ondanks sterke prestaties in de eerste jaarhelft. Het bouwbedrijf verkocht meer woningen en zag de omzet stijgen. Ook werd Heijmans positiever over heel 2025. Volgens topman Ton Hillen laat het eerste halfjaar zien dat alle segmenten van het bouwconcern "sterk presteren". Hij waarschuwde wel dat Nederland dreigt vast te lopen door de onderhoudsachterstand van wegen, bruggen en viaducten. Het aandeel werd 5 procent lager gezet.

Signify kelderde ruim 9 procent. De verlichtingsproducent zag de omzet en winst in het tweede kwartaal dalen. Signify had onder meer last van negatieve wisselkoerseffecten en sprak van "volatiele marktomstandigheden" in het afgelopen kwartaal, waarin de Amerikaanse president Donald Trump zijn hoge importheffingen aankondigde.

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend. Beleggers wachten nog altijd op een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 908,83 punten.