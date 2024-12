Hinder treinverkeer zal nog jaren duren, waarschuwt ProRail-baas

UTRECHT (ANP) - Treinreizigers zullen nog jaren hinder ondervinden door werkzaamheden op het spoor, waarschuwt ProRail-topman John Voppen. Projecten duren langer omdat de spoorbeheerder treinen ook tijdens de werkzaamheden wil blijven laten rijden. Daarnaast kampt ProRail met een tekort aan technisch personeel, zei hij in een interview in het radioprogramma Sven op 1.

De ProRail-baas kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. "Er was sprake van overlast voor reizigers, maar het ging beter dan vorig jaar. Toen hebben we te veel treinen tijdens de werkzaamheden laten rijden."

ProRail kampt met een groot tekort aan monteurs op mbo-niveau. Het bedrijf werkt al samen met energiebedrijven om eigen monteurs op te leiden. "Maar we zullen ook onze productiviteit moeten opvoeren door te investeren in digitalisering en robotisering."

Deze maand kan er wel weer met 120 kilometer per uur worden gereden over de hogesnelheidslijn (HSL), waar voorheen een maximumsnelheid van 80 kilometer van kracht was. Het zal volgens Voppen nog vele jaren duren voordat treinen daar met 300 kilometer per uur mogen rijden. "Er is iets fundamenteel fout gegaan met de HSL. De bruggen en viaducten zijn niet ontworpen om daar met hoge snelheid te rijden. We willen dat veranderen, maar dat is zeer ingewikkeld."