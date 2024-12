Macron benoemt veteraan uit politiek centrum, Bayrou, tot premier

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft een veteraan uit het politieke centrum, de 73-jarige François Bayrou, naar voren geschoven als nieuwe premier. Hij volgt de centrumrechtse Michel Barnier op, die begin deze maand na slechts drie maanden premier te zijn geweest, door de Franse Tweede Kamer naar huis werd gestuurd. Macron heeft geen meerderheid in de Kamer.

De boerenzoon Bayrou uit de Pyreneeën in het zuidwesten van het land is al meer dan veertig jaar actief in plaatselijke en nationale politiek. Hij is burgemeester van Pau en geldt als algemeen gerespecteerd. In de oppositie wordt hij weliswaar argwanend bekeken, omdat Bayrous Democratische Beweging (MoDem) in de volksvertegenwoordiging een trouwe bondgenoot van Macron is.