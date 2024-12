Hoofd luchtvracht Schiphol stapt op na 'lasterlijke aantijgingen'

SCHIPHOL (ANP) - Het hoofd van de luchtvrachtafdeling van Schiphol, Joost van Doesburg, vertrekt per 1 februari. Hij heeft dit besloten nadat er "onterecht lasterlijke aantijgingen" tegen hem zijn gedaan, die voortkomen uit kritiek op Schiphol, aldus Patricia Vitalis, directeur luchthavenoperaties bij Schiphol.

"Voor hem is daardoor een onwenselijke situatie ontstaan en dat betreuren we", meldt ze verder. Waar de aantijgingen over gaan, zegt ze er niet bij. Schiphol ligt onder meer onder vuur omdat sommige omwonenden last hebben van het geluid van vliegtuigen die boven hun huis vliegen. Maandag werd bekend dat een aantal omwonenden aangifte heeft gedaan tegen Schiphol, de Nederlandse staat en luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia. De omwonenden vinden dat de geluidsoverlast van de vliegtuigen in de nacht neerkomt op mishandeling.