VK beperkt samenwerking met Georgische regering

LONDEN (ANP) - De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy heeft maandag het geweld van de Georgische autoriteiten tegen pro-Europese demonstranten veroordeeld. Hij zei dat het VK heeft besloten alle hulp aan de regering in Tbilisi stop te zetten en de defensiesamenwerking en het contact met Georgische regeringsvertegenwoordigers te beperken.

"De schokkende beelden van het geweld van de Georgische autoriteiten tegen demonstranten en journalisten zijn onacceptabel en moeten stoppen", aldus Lammy in een verklaring. Hierom zal het VK "onmiddellijk alle programmasteun aan de Georgische regering opschorten", zei Lammy, "totdat er een einde komt aan de beweging weg van de Europese democratische normen en vrijheden".

De Georgische premier Irakli Kobakhidze van de partij Georgische Droom maakte eind november bekend niet meer met Brussel te willen praten over toetreding tot de EU. Dat besluit leidde tot grote protesten in Georgië. De politie zette onder meer traangas en een waterkanon in tegen de demonstranten.