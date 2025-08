IKEA in Delft dicht door stroomstoring

DELFT (ANP) - De IKEA in Delft is zaterdagochtend dicht door een stroomstoring bij netbeheerder Stedin. Buiten de winkel heeft zich een rij klanten gevormd, laat een woordvoerster van de Zweedse woonwarenhuisketen weten. Naar verwachting is de storing bij de netbeheerder binnen enkele uren opgelost en dan kan de winkel weer open.

Het restaurant van het IKEA-filiaal was net geopend toen de storing begon, de winkel was nog dicht. De eerste gasten van het restaurant staan weer buiten. Om veiligheidsredenen houdt de winkel de deuren dicht tot de storing is opgelost.

Op de website van de netbeheerder staat dat ruim tachtig Stedin-klanten in Delft zijn getroffen door de storing, die ook het gebied treft waar de IKEA staat. De oorzaak is nog niet bekend. De problemen met de stroom begonnen zaterdagochtend rond 9.20 uur en zijn naar verwachting tussen 12.00 en 13.00 uur weer verholpen, meldt de netbeheerder.

Ook verkeerslichten in de omgeving zouden zijn uitgevallen door de storing.