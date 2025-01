Indonesië blijft verkoop iPhone 16 verbieden na toezegging Apple

JAKARTA (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Indonesië blijft de verkoop van de iPhone 16 verbieden, ondanks de belofte van Apple om 1 miljard dollar in het land te investeren. De grootste economie van Zuidoost-Azië eist dat 40 procent van de smartphones uit lokale onderdelen bestaat, maar Apple voldoet daar niet aan. Daarom had Indonesië in oktober een verkoopverbod ingesteld op het model, dat een maand daarvoor werd gelanceerd.

Apple maakte deze week bekend een fabriek in Indonesië te bouwen voor de productie van AirTag-trackers, die aan bijvoorbeeld een tas vastgemaakt kunnen worden om die te kunnen vinden als die is kwijtgeraakt. Maar daarmee voldoet Apple niet aan de regels omdat de AirTag een accessoire is en geen smartphone, meldt minister van Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita woensdag. "Apple moet met ons onderhandelen zodat we een certificaat kunnen afgeven", zei hij.