Investeerders betalen 82,5 miljoen voor YouTubehit Hot Ones

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - First We Feast, het bedrijf achter de populaire YouTube-interviewshow Hot Ones, verandert van eigenaar. Een groep investeerders, waaronder mediabedrijf Mythical Entertainment van YouTube-sterren Rhett en Link, betaalt in totaal 82,5 miljoen dollar voor de onderneming.

Hot Ones bestaat sinds 2015. In het programma interviewt presentator Sean Evans beroemdheden terwijl ze kipkluifjes voorgeschoteld krijgen die overgoten zijn met pittige saus. Het niveau van pittigheid neemt met elk kluifje toe, waardoor de sterren aan het einde van het interview soms amper kunnen praten, omdat hun mond in brand lijkt te staan.

Met meer dan 14 miljoen abonnees zijn First We Feast en Hot Ones in de loop der jaren erg populair geworden. Zo kwamen actrice Jennifer Lawrence, topkok Gordon Ramsay en basketballegende Shaquille O'Neal al langs in de show. Ook heeft Evans eens een speciale aflevering opgenomen met stripfiguur Donald Duck. Fans kunnen ook sauzen van Hot Ones kopen om zelf hete kip te eten.

Mediaconcern BuzzFeed probeerde evenwel al langer om de onderneming te verkopen, om geld op te halen om schulden af te lossen. Het management van First We Feast blijft aan onder de nieuwe eigenaren. Ook Hot Ones-bedenker en -presentator Evans vertrekt niet. First We Feast hoop straks ook verder te kunnen uitbreiden naar andere terreinen, bijvoorbeeld nieuwe platforms en live-evenementen.