BOEDAPEST (ANP) - Caspar Corbeau heeft zich op de WK kortebaanzwemmen in Boedapest niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de 100 meter schoolslag. De 23-jarige Corbeau eindigde in de finale op de gedeelde zevende plaats in een tijd van 56,46. De Chinees Qin Haiyang won het goud in 55,47.

Corbeau won afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Parijs brons op de 200 meter schoolslag. Hij komt vrijdag op deze afstand uit bij de titelstrijd in het 25 meterbad van Boedapest.