Koffieprijs schiet omhoog door vrees voor vorst in Brazilië

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De prijzen van Arabica-koffiebonen zijn op de termijnmarkt in New York flink gestegen door vrees voor vorst in Brazilië. Handelaren rekenen erop dat deze week weer een koudegolf in het Zuid-Amerikaanse land kan komen.

De prijzen liepen maandag tot wel 7 procent op. Dat betekent de sterkste prijsstijging in weken. In het zuiden van Brazilië waren afgelopen weekend al plekken waar het kwik onder nul dook. Maar de temperaturen daalden niet zodanig dat al grote schade werd toegebracht aan plantages met suikerriet en koffie, zegt Michael McDougall, directeur bij de firma Paragon Global Markets.

Volgens de weersvoorspellingen wordt het deze week opnieuw erg koud in de zuidelijke deelstaten Rio Grande do Sul, Santa Catarina en Paraná. Hoewel er weinig risico lijkt voor specifiek de koffieteeltgebieden in de regio, maakt dit handelaren wel zenuwachtig. Iedereen houdt het weer nauwlettend in de gaten en probeert voor zijn investeringen de risico's en mogelijke schade in te schatten.