In azc opgepakte man in Frankrijk verdacht van levensdelict

DEN HELDER (ANP) - De man die donderdag in asielzoekerscentrum Doggershoek in Den Helder werd aangehouden, wordt in Frankrijk verdacht van een levensdelict, meldt de politie. De man van 38 jaar werd op verzoek van de Franse autoriteiten gearresteerd, tijdens een grote actie van politie en marechaussee. Over zijn nationaliteit is niets bekendgemaakt.

Frankrijk heeft bij de Nederlandse instanties een overleveringsverzoek ingediend. Of de aangehouden 38-jarige inmiddels al is overgeleverd aan het land, wist een woordvoerder van de Nederlandse politie niet te zeggen.