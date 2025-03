Krant: Northvolt vraagt faillissement aan bij uitblijven kapitaal

STOCKHOLM (ANP) - Northvolt vraagt woensdag faillissement aan als de Zweedse fabrikant van accu's niet voor die tijd nieuw kapitaal aantrekt. Dat melden ingewijden aan de Zweedse krant Dagens Nyheter. Het bankroet zou betrekking hebben op alle onderdelen van het bedrijf, dat al langer kampt met grote financiële problemen.

Northvolt gaat onder meer gebukt onder de zwakkere vraag naar batterijen voor elektrische auto's. Door tegenvallende verkopen van elektrisch aangedreven voertuigen in Europa schrapte het bedrijf vorig jaar al 1600 banen. Eerder liet Northvolt ook al weten zijn plannen voor een nieuwe fabriek in Zweden te schrappen.

Northvolt begon in november al een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure in de Verenigde Staten. Die bood tijdelijke bescherming tegen schuldeisers en is ook toegankelijk voor buitenlandse bedrijven met bezittingen in de VS. Aandeelhouders stemden er daarna mee in dat Northvolt zijn werkzaamheden mocht voortzetten, iets wat de Zweedse wetgeving vereist.

Een woordvoerder van het bedrijf wil "niet reageren op geruchten", schrijft Dagens Nyheter verder.